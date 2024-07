Rina Lipa, la hermana de la superestrella cuyo estilo debes tener en el radar hoy mismo

No hay ninguna duda de que Dua Lipa es una de las cantantes que más éxito cosechan en nuestros tiempos (y es que no hay que olvidar que su álbum, Future Nostalgia: The Moonlight Edition’ es el tercer disco más escuchado en la historia de Spotify), pero, ¿y si hablamos de Rina? Quizás su nombre no resulte tan familiar, pero simplemente con observar sus facciones no cabe duda de que, además de ser la hermana pequeña de la cantante, ambas comparten un parecido increíble.