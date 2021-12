Carlos Baute, sobre su reconciliación con su hijo José Daniel: "Nunca dijeron lo que fue"

El joven interpuso la demanda de paternidad en 2009 y cuatro años después fue reconocido judicialmente como hijo del músico. “Me llamó mi abogado para decirme que Carlos Baute mandó una carta al Juzgado reconociendo que era mi padre. Primero me quedé en shock y luego me emocioné”, declaraba en aquel momento, afirmando que llevar el apellido del compositor “es un derecho que me pertenece”.