“Este video me parece celestial, gracias Rosanna. ¡Desde luego, dulces sueños! No puedo dejar de ver tanta ternura”, comentaba una usuaria que se había derretido con este momento tan familiar. “Que vídeo más bonito. Así en el silencio de la noche esa voz suena preciosa . ¿Quién no caería rendido?”, entendía a la perfección que la recién nacida se relajara con la herramienta de trabajo de su padre. “Seguro que así mi hija se dormiría enseguida. ¡Contrataciones a domicilio!”, bromeaba una más con los beneficios de nacer en la casa de Bisbal.

Bianca, la hija de David y Rosanna, se lo pasa en grande con el artista

No es la primera vez que la actriz comparte con sus admiradores algunos de las vivencias que comparte su pareja con la niña. Hace unas semanas, la influencer colgaba un vídeo en el que aparece el cantante haciendo pedorretas y besando todo el cuerpo de su bebe, que aparecía tumbada en el sofá sin poder parar de reírse. “Si es que no me he podido resistir”, se justificaba Rosanna, muerta de risa con ambos y enamorada de “estos jugueteos”, en el título de este post.