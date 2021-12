A Emilio Aragón le hubiese gustado que sus hijos siguiesen sus pasos profesionales. El apellido de la familia lleva décadas asociado a la industria del espectáculo por el trabajo que ya hicieron durante años su padre y también su abuelo. Iciar , Maca y Nacho no han querido estudiar interpretación, pero el actor no pierde la fé en que sus nietos sigan en un futuro sus paso, algo que le haría "muchísima ilusión". ¿En qué andan actualmente los tres hijos del intérprete?

"Mis hijos no se dedican a esto, pero lo que hacen es creativo. No se han ido por el mundo de ingenieros ni el de abogados ni nada de eso", comentaba el actor en una entrevista para la revista ¡Hola!. "Me haría muchísima ilusión que mis nietos siguientan mis pasos", confesaba Emilio. Por el momento, algunos de los pequeños de su familia sí están demotrando interés por el mundo del arte. Tal y como él mismo ha desvelado, una de sus sobrinas está recibiendo clases de arte dramático, su sobrino Victor va a sacar un disco y una sobrina nieta, que tiene 12 años, siente "pasión" por la interpretación.