“No tengo palabras para expresar todo lo que siento. Gracias, Junta de Andalucía, por contar conmigo un año más. Aquí seguiré, siempre que los andaluces quieran . Poder presentar esta gala es un regalo que recibo con honor, orgullo y responsabilidad”, no reprimía su emoción Eva, que compartía una batería de imágenes tomadas en esta fecha tan especial para sus paisanos.

Pero ha sido la última fotografía, sin lugar a duda, la que más ha conmovido a sus seguidores. La modelo era inmortalizada fundiéndose en un abrazo con su hijo Cayetano, que ha tocado el corazón de su madre -una vez más- con una tierna dedicatoria por esta celebración. “Mi familia me enseñó a amar mi tierra y es lo que quiero transmitir a mi niño, creo que voy por buen camino cuando al llegar a casa me dio un abrazo y me dijo: ‘Feliz día de Andalucía, mamá”, explicaba orgullosa.