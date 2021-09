Eva González está feliz tanto en lo profesional como en lo personal. Su naturalidad, su desparpajo y la pasión que transmite por su profesión han hecho que brille como nunca. No solo ha alcanzado el éxito con su merecido puesto frente a las cámaras, también se ha ganado a pulso ser una estrella en las redes. En Instagram, por ejemplo, no duda en publicar varios post de su día a día, ya sea en su programa de televisión o promocionando a las firmas con las que trabaja. Eso sí, también tiene lugar para sus recuerdos más íntimos, donde no falta la persona más importante de su vida: Cayetano. No estamos hablando de su marido (que también), sino a aquella personita que dio un vuelco a su vida en marzo de 2018.