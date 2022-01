"Sé lo que es no tener nada y lo que es tenerlo todo". Este es uno de los claims de 'Soy Georgina ', el docureality de Netflix con el que la novia de Cristiano Ronaldo pretende contarnos la historia de esa chica que "pasó de vender bolsos a coleccionarlos". Una forma de conocer a la que llegó a ser la española con más seguidores de Instagram gracias a una cámara que nos colará en su día a día con el crack del fútbol. Pero ante tal exposición no todo iba a ser positivo.

El inminente estreno de este espacio, que llegará a la plataforma este jueves 27 de enero, ha provocado que su pasado se le eche encima a través de su tío, Jesús Hernández , que después de criarla durante su adolescencia cuando su difunto padre entró en prisión por una trama de contrabando de drogas ha definido a su sobrina en una entrevista para The Sun como una mujer "malvada" que se "avergüenza" de su familia paterna.

"Puede que se avergüence de nosotros y considere que es mejor que nosotros porque no vivimos con su lujo", ha declarado el cuñado de su padre al medio británico, que vive en una casa de dos camas en el sureste de España con su mujer y su hijo con poco más de 650 libras al mes y que aporta ejemplos de su desentendimiento tras conocer a Ronaldo. "Nunca le he pedido nada. Solo ha llamado una o dos veces desde que me enteré de que salía con él".