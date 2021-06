Iker Casillas desmiente haber hablado sobre su vida privada con Diez Minutos: "Es rotundamente falso"

“Mi vida es hoy, mañana no sé dónde estaré. Las personas piensan que estamos hechos de piedra y que no nos afectan las cosas, pero llevo muchas cargas encima a nivel familiar desde hace muchos años”, rezaban estas declaraciones. "Mientras los peques estén bien y yo esté bien de salud, lo demás me la bufa", se podía leer en la revista, algo que refutaba con lo siguiente: "Yo sé lo que he hecho y he dejado de hacer en toda mi vida, soy un ser humano y me he podido equivocar en muchas cosas, pero hay dos cosas que no he hecho en mi vida: una es robar y la otra es matar".