Un padre aspirante a 'chef' y una madre 'gamer'

Sus padres son vascos de pura cepa, "de dieciséis o más apellidos" , según el propio Ion. Y para los seguidores de Aramendi, no son unos completos desconocidos: han aparecido en ocasiones para mandar mensajes de cariño a su hijo en alguno de los programas que ha presentado, emocionándolo. Unos padres de los que ha tenido que estar separado durante los últimos meses, pero que están encantados de verle en la tele .

Su padre, Santiago, de 75 años , donostiarra, residente en Salamanca y cuya vida profesional ha estado relacionada con el sector del butano, es el más conocido para el público. Durante las pasadas Navidades, participó en la edición sénior de un talent de cocina . "Cuando cumplí los 65, le dije a mi mujer: 'Te jubilo de la cocina y me hago cargo yo", reconocía entonces.

El tercero de cuatro hermanos amantes del baloncesto

Para sus hermanos ha tenido en más de una ocasión palabras de cariño en su Instagram. Hace un par de años, con una imagen de los cuatro de pequeños, destacaba lo mucho que se quieren, reconociendo que son esenciales en su vida: "Me auparon, me mostraron el camino, me corrigieron y enderezaron". Además, Ion ha contado que junto a su hermano pequeño, Santi, dio sus primeros pasos frente a las cámaras: cuando eran chavales hacían grabaciones caseras.