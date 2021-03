De la infinidad de proyectos televisivos en los que ha estado al frente Ramón García , conocido popularmente como Ramontxu , a lo largo de su impecable trayectoria profesional, sin duda ‘¿Qué apostamos?’ o ‘El Grand Prix’ son los programas que más recuerdos ha dejado a la audiencia, que suele pedir la vuelta de estos formatos a la pequeña pantalla a través de las redes. Al igual que Cristina Pedroche o Anne Igartiburu, este bilbaíno también se convirtió en un verdadero icono de la Nochevieja, vistiendo durante 16 años no consecutivos su memorable capa para dar la bienvenida al año frente al reloj de la Puerta del Sol. Un rostro imprescindible en la historia de la televisión española que supo mantener su vida privada lejos de aquellas cámaras que ahora, tres décadas después de sus comienzos, le siguen dando tantas alegrías.

“Viendo estas imágenes siento una mezcla de nostalgia, alegría y pena a la vez. Son muchos años y han pasado muchas cosas, buenas, malas y regulares . Pero es que esto es la vida”, publicaba en 2020 una grabación del día de su boda. “Yo, como buena Aries, me quedo siempre con lo bueno. Y con lo mejor de todo, mis hijas. Nuestra familia es lo más bonito que hemos formado. Por eso no puedo más que dar gracias a la vida”, añadía.

Entre estas "cosas malas", una importante pérdida familiar, la del padre de Ramón hace poco más de un año, que se ganó el amor y el respeto de su nuera en vida. “He tenido la suerte en esta vida de tener al mejor suegro del mundo. Desde el primer día que me conoció, hace más de 24 años, que me ha tratado y me ha querido como una hija”, se despedía de él en redes. “Has sido mi debilidad, querido suegro. Y la tuya, tus nietas. Te dejabas hasta despeinar por ellas, que tu hijo decía que jamás permitías que te tocaran el pelo, siempre tan impecable”.