El 2 de octubre de 2019, la vida de Laura Escanes y la de Risto Mejide cambió irremediablemente con el nacimiento de Roma , su primera hija en común . Poco más de dos años han pasado desde aquel hito vital para el matrimonio. La modelo, que está viviendo la maternidad intensamente, comparte el crecimiento de su bebé y todas las hazañas que logra. Y es que la pequeña incluso ya camina sola. No cabe duda de que los últimos meses han estado llenos de primeras veces y aprendizajes para la familia. Sus seguidores están siendo partícipes de sus avances gracias a las redes, espacio donde hemos visto una instantánea que ha tocado el corazón del presentador de ‘Todo es mentira’.

Sentada en el pupitre de su sala de juegos , Roma era fotografiada por su madre mientras demostraba sus dotes con la pintura. “Que tu imaginación no se acabe nunca. Ver el mundo a través de tus ojos lo hace más bonito todo , baby Roma”, titulaba orgullosa a esta conmovedora escena, que no pasó desapercibida por aquellos que consumen a diario su contenido.

Pese a que la influencer comparte el día a día de Roma en sus redes sociales, sigue impactando a sus seguidores que aún no haya enseñado el rostro de su niña abiertamente. Un paso que los que la siguen está deseando que dé (“¿No les pasa que están locos por ver la cara de Romita?”) y por lo que han criticado a la it girl (“Me parece un poco tontería, si al fin y al cabo la gente la ve por la calle”), que ha aclarado en más de una ocasión el motivo por el que blinda su identidad .

“Al final, cada familia decide lo que hacer y cómo hacerlo. Yo no soy quién para juzgar cómo lo hacen otras personas. Si cuando sea mayor, va sola por la calle con sus amigos, la gente no tiene por qué saber quién es”, explicaba molesta y cansada Laura por los comentarios que suele leer a diario sobre su decisión. “El hecho de que sus padres sean conocidos no tiene que implicar que ella lo sea y que la reconozcan por la calle”, zanjaba el asunto.