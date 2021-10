A Laura Escanes no le gustó su aspecto físico en su última aparición: "Estaba rota por dentro"

Laura Escanes ha confesado cuál es su "perfil malo"

La influencer lo ha contado a raíz de una entrevista en su última aparición pública en la que no le gusta su aspecto físico

Además ha admitido que estaba "rota por dentro"

Tiene más de un millón y medio de seguidores en Instagram y cada día intenta mostrarse de una forma más natural. Laura Escanes quiere romper con los filtros y la edición que abunda en redes sociales para mostrar su lado más real. Por eso, en una de las últimas fotografías que ha publicado a través de stories, la mujer de Risto Mejide daba las buenas noches a sus fans con sus "granitos, perfil malo y cara de cansada".

A raíz de su comentario muchas personas han querido hacerle ver que la realidad de piel que mostraba es lo más común y no tiene un perfil malo, tal y como ella considera. Y ante el revuelo de mensajes que ha recibido, la influencer ha querido publicar un vídeo de una de sus últimas entrevistas grabada desde su perfil derecho, el que considera "el malo". "Para que me entendáis", comentaba la catalana.

Laura Escanes ha asegurado que cada vez le importa menos mostrar un lado y otro de su cara, pero eso no quita para que se vea "horrible" cuando aparece del lado derecho. "Tampoco creo que el maquillaje me favoreciera y, sinceramente, no era mi día, estaba rota por dentro. Así que supongo que todo se junta", comentaba sobre una de sus últimas apariciones públicas en la que no se gusta físicamente.

En los últimos meses, la influencer ha querido hablar en más de una ocasión sobre la salud mental. Escanes decidió abandonar las redes sociales por un tiempo y, hace tan solo unos días, confirmaba que se alejaba también de los directos, una forma de comunicación que estaba llevando a cabo últimamente con sus seguidores.

Laura Escanes opina sobre su maquillaje y cambios de look

Más allá del perfil malo y de cómo se encontrase anímicamente, la mujer de Risto Mejide confesaba también que ese maquillaje no era para ella porque le "marcaba demasiado las facciones". "Pero soy de ir probando diferente estilos, así que yo feliz con mi mirada gatuna. ¿Si no lo hago ahora, cuando lo haré?", terminaba diciendo.

Lo cierto es que no es la única vez que dice esta última frase. Laura Escanes se somete a distintos cambios de look de forma muy habitual, sobre todo relacionados con el pelo. La influencer pasa de rubia a morena en cuestión de minutos, de un pelo largo a un corte más radical, y siempre ha admitido que es algo qu ele encanta hacer, aunque no en todas las ocasiones acierte en cuanto a gusto se refiere.