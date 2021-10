Laura Escanes abandonó temporalmente las redes sociales en agosto

Hace aproximadamente dos meses, Laura Escanes tomó la decisión de abandonar temporalmente las redes sociales para centrarse en el cuidado de su salud mental. La it girl anunciaba este retiro con un tuit en el que no detallaba las razones, explicando a su vuelta que “todos en algún momento necesitamos parar” y que hay “batallas” que prefiere ocultar en estos medios para protegerse a sí misma y a los suyos. “No os voy a mentir, he pasado épocas mejores”, se sinceraba con sus seguidores, que estuvieron muy preocupados por su repentina e inesperada desaparición.

“Este último año he pasado momentos de mucha debilidad, muchas dudas sobre infinitas cosas, muchos miedos, inseguridades y pérdidas de gente que he querido y querré siempre”, continuaba dando detalles de su situación actual. La autora de ‘Piel de letra’, que parecía regresar con las pilas recargadas de su retiro y con las fuerzas necesarias para continuar, aún no ha superado esta crisis vital que la llevó a ausentarse durante unos días del que es su trabajo.

“Me está costando la vida escribir esto. Sabéis que no estoy pasando un buen momento anímicamente y se me han juntado muchas cosas. Ha llegado el momento de priorizar y priorizarme”, ha escrito este miércoles Escanes una serie de tweets en los que anunciaba cuál sería su siguiente movimiento para concentrar todas sus fuerzas en su bienestar emocional: “He tomado la decisión de dejar los directos. No sé qué pasará más adelante, pero ahora lo necesito”.

La mujer de Risto, que está siendo uno de sus grandes apoyos en este trance, ha reconocido que este último año “ha disfrutado como una enana” en esta plataforma de directos, donde ha conocido “personas increíbles” y en la que ha tenido “oportunidades increíbles”.

Sin embargo, Escanes, muy a su pesar, es consciente de que debe dejar a un lado estas conexiones para poder sanar. “Este año he empezado a cuidar mi salud mental, y aunque aún tengo muchas cosas que trabajar, esto es un paso que me hace bien”, concluía con sus razones para, acto seguido, tranquilizar a sus fans asegurando que seguiría ‘dando guerra’ en el resto de redes.