Aunque a algunos de sus seguidores les haya pillado por sorpresa, este paso al frente se veía venir. De un tiempo a esta parte, Laura Escanes ha hecho partícipe a su comunidad de más de un millón y medio de fans de su hartazgo por el odio que ronda por sus redes . No hay decisión que tome que no sea cuestionada. Y la prueba de ello está en sus últimos stories. La diferencia de edad con Risto Mejide, su marido, sigue siendo foco de críticas. También su actitud como madre de la pequeña Roma. Y la influencer, consciente que esta presión puede causar estragos en su salud mental, ha optado por decir 'basta' .

Así lo ha comunicado vía Twitter, donde ha comunicado su abandono de las redes sociales durante unas semanas . "Muchas cosas en muy poco tiempo y no puedo fingir que soy fuerte siempre ", ha dado como justificación. Una decisión que llega después de manifestar su necesidad de pedir ayuda ante la complicada situación por la que atraviesa y sobre la que no ha querido ahondar.

"Me pasan muchas cosas por la cabeza estos días. Supongo que es necesario parar y escucharte. Y aún así, no siempre podemos con todo nosotros solos", reivindicaba esta última semana. A pesar de que esta retirada temporal de Twitter e Instagram puede llegar a pasarle factura, Laura Escanes ha explicado que le dan igual "las views, el alcance, o el momento que sea" . Para ella, lo más importante es estar bien, algo clave en una profesión como la suya, que implica una exposición extrema a las opiniones de los demás.

La decisión de la mujer de Risto Mejide ha generado comentarios de todo tipo. Un debate abierto entre los que opinan que hacer un parón es necesario ("Desconectar para volver a conectar eso también es muy importante") y los que no alcanzan a entender que con sus privilegios haga visible sus quejas ante la cara B de ser influencer ("No vivas de algo que hace que cada x tiempo tengas que hacer estos parones. Primero, porque no te lo mereces. Segundo, porque la gente tóxica seguirá cuando vuelvas. Y tercero, porque siempre hay algo mejor").