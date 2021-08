Laura Escanes reaparece y da detalles de su 'detox digital': "He pasado épocas mejores"

La autora de ‘Piel de letra’ llevaba tiempo mostrando su hartazgo en redes, donde ha sido cuestionada por todos sus actos. Algo que, sumado a otras circunstancias personales, podría haberla conducido a su retiro temporal. "No os voy a mentir, he pasado épocas mejores. Hay muchas batallas que no cuento por aquí, supongo que para proteger a los míos, para protegerme a mí. Este último año he pasado momentos de mucha debilidad, muchas dudas sobre infinitas cosas, muchos miedos, inseguridades y pérdidas de gente que he querido y querré siempre", continúa mientras da algunos detalles de cómo se encuentra.