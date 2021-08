Laura Escanes ha reaparecido por sorpresa nueve días después de estar desaparecida en redes. Los seguidores de la catalana no se esperaban que la influencer se retirara temporalmente de su trabajo para centrarse en su salud mental. “Voy a estar desconectada unas semanas. Muchas cosas en muy poco tiempo y no puedo fingir que soy fuerte siempre”. Con este tajante tweet, la it girl se tomaba un respiro sin anunciar los motivos que le habían llevado a tomar esta decisión. Aunque la realidad es que, desde hace un tiempo, la autora de ‘Piel de letra’ mostraba continuamente su hartazgo al ser cuestionada por todos sus actos.