Laura Escanes ya no puede más. Los seguidores de la it girl se quedaron anonadados este miércoles cuando la influencer comunicó que debía tomar un respiro y abandonar temporalmente las redes sociales para cuidar de su salud mental. “Voy a estar desconectada unas semanas. Muchas cosas en muy poco tiempo y no puedo fingir que soy fuerte siempre”. Con este conciso tweet, la mujer de Risto Mejide dejaba en el aire la razón de peso por la que habría tomado esta meditada y drástica decisión. Aunque lo cierto es que, de un tiempo a esta parte, ha ido advirtiendo a su millón y medio de fans que estaba harta de que se cuestionara cada una de sus movimientos y de aguantar el odio constante de algunos usuarios.