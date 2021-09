"Ha pasado". Dos palabras con las que Laura Escanes ha hecho oficial el que ya es su enésimo cambio de look. Pero no por ello deja de sorprender al millón y medio de personas que la siguen a diario en Instagram. Después de una racha en la que el rubio se ha mantenido en su melena, quizá más de lo acostumbrado, Laura Escanes ha demostrado ser la reina de las transformaciones capilares volviendo al castaño oscuro. Un nuevo aspecto físico que no solo ha revolucionado a sus fans, también a los suyos.