26 años sin Lola Flores: el recuerdo de la Faraona, más vivo que nunca

Más allá de este bonito homenaje, las artistas no han dudado en recordar a su madre en sus redes con bonitos mensajes. "Mamá, 26 años sin ti, pero te llevo dentro de mi corazón, siempre estás conmigo" , escribe Rosario junto a un vídeo en el que se puede ver el poderío de la también cantante de copla sobre el escenario interpretando su tema 'Dime' (1969), en el que taconeaba, bailaba y cantaba flamenco a la vez con magistral belleza y arte.

Lolita, por su parte, también ha querido rendir su particular homenaje a la cantante de 'A tu vera' (1962). "26 años sin ti, te quiero mamá", escribe junto a una preciosa fotografía en la que aparece Lola haciendo gala de los enormes collares, pendientes, relojes y otras joyas que tanto le gustaba lucir.

Pero sus hijas no han sido las únicas en recordar a La Faraona. Su nieta, Elena Furiase, tampoco ha querido dejar pasar la ocasión y ha publicado el mismo vídeo que posteaba su tía Rosario. "Ellos y punto. Mi sangre, qué orgullo", dice la actriz en su publicación en la que habla en plural por un motivo muy especial y particular. Lola Flores no está sola en esa actuación. A su lado se encontraba también otro gran artista, su marido, Antonio González 'El Pescaílla', padre de Rosario y Lolita y abuelo de Elena Furiase.