Manuel Díaz 'El Cordobés', sobre la relación que mantiene con su hija Alba: "Ha conseguido que nos comuniquemos como amigos"

Virginia Troconis, el mayor apoyo de ‘El Cordobés’

Además de sus hijos, a los que está agradecido por vivir con él esta ilusión de vuelta a su profesión, el torero no ha querido olvidarse de Virginia, su mujer. Poco después de separarse de Vicky Martín Berrocal, Manuel pasaba por el altar con la madre de sus dos hijos pequeños. “Virginia me apoya muchísimo en todo esto. Si yo tenía dudas alguna vez, ella me motivaba a hacerlo. Sabe el sufrimiento que tenía desde que una lesión me impidiese vestirme con el traje de luces y es de agradecer que tu familia esté en las buenas y en las malas”, le ha agradecido públicamente. El torero asegura que para él, su mujer es “un pilar fundamental” en su vida y, especialmente ahora, en esta nueva etapa profesional.