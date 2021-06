Martín , el hijo de María Pombo y Pablo Castellano , ¡ya está bautizado! La pareja ha esperado meses a que las medidas de la pandemia fuesen más ligeras para poder celebrar con tranquilidad una bonita fiesta a la que no han faltado sus familiares y amigos más cercanos. La influencer y el empresario eligieron la parroquia Santa María del Bosque para la eucaristía, y después disfrutaron de una comida y posterior fiesta en La Sal del Mentidero, el mismo restaurante en el que una semana antes celebraron el bautizo de Catalina , la hija de Tomás Páramo y María García de Jaime .

Para poder disfrutar de un día tranquilo y sin sobresaltos por posibles contagios de coronavirus, la pareja decidió realizar pruebas de antígenos a cada uno de los invitados justo antes de la comida. Tras el negativo de cada uno de los que acudieron al bautizo, María, Pablo y el pequeño Martín como protagonista dieron comienzo a un día en el que no faltó la música, los reencuentros y ¡los mojitos!

Así lo compartió horas después propia influencer a través de las redes sociales. La resaca del bautizo les dejó momentos para el recuerdo que quisieron compartir con sus fans. Una de las cosas que no faltó en la fiesta fue una barra libre de mojitos que también estuvieron en la boda de la pareja. “Entonces no pude ni probarlos de los nervios que tenía, así que en el bautizo de Marín no podían faltar”, contaba la pequeña de las Pombo.