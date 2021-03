María Pombo, la influencer del millón y medio de euros: el hito que ha marcado en 2020 fuera de Instagram

María Pombo es una de las influencers nacionales con más reputación y éxito en Instagram. Su andadura en esta red social se inició cuando tenía 19 años, compartiendo con sus seguidores, por aquel entonces, sus outfits por puro entretenimiento. Lo que no podría imaginar es que, seis años después de abrirse su cuenta, tendría a casi dos millones de personas pendiente de su contenido. Por esta razón de peso, no es de extrañar que figure en la lista de las cien mejores influencers de la revista Forbes. Lo que inició como una simple diversión, ha terminado convirtiéndose en su propio trabajo. Un éxito que extendió con la creación de dos firmas de moda: Name the Brand, que lanzó hace justo un año, y Tipi Tent, que abrió junto a su marido, Marta y Luis Giménez, exmarido de su hermana. Esta última firma de ropa juvenil, creada en 2015, ha logrado superar sus objetivos con creces en un año marcado por la pandemia, disparando sus ventas un 200% y alcanzando casi 1,5 millones de euros. Una cifra record que ha supuesto triplicar su facturación respecto al año anterior.