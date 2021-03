Marta Sánchez y el publicista Jesús Cabanas tuvieron una hija durante su matrimonio

Paula Cabanas cumplirá la mayoría de edad el próximo mes de agosto

La cantante ha posado a juego con ella en la portada de la revista '¡Hola!'

“Como madre llevo mal que tenga el Instagram público y como consecuencia haya tenido su primera noticia en prensa. Me gustaría que se esperaran un poco los medios a hacer cosas así porque no es mayor de edad”. Con estas palabras, Marta Sánchez se quejaba de haber visto los primeros artículos con su hija Paula, de 17 años, como protagonista. “Me gustaría que pasara por lo menos un año para que sucedan cosas así”, reconocía en la presentación de su nuevo disco en referencia a su menoría de edad. La artista siempre ha mantenido a la pequeña, fruto de su matrimonio con Jesús Cabanas, alejada de los focos mediáticos para proteger su privacidad. Pero ahora, a tan solo cinco meses de que cumpla los 18, ha tomado la decisión de presentarla públicamente a través de la portada de la revista ¡Hola!

“Estoy orgullosa de ella. Es una niña con algo especial, noble, con muy buenos sentimientos. La veo hecha una ‘mujercita’ y, aunque me de cierta tristeza que ‘mi niña’ ya no esté, me enorgullece ver cómo se va haciendo mayor”, ha reconocido orgullosa en esta entrevista, en la que ha posado a juego con la pequeña utilizando dos monos unicolor: la compositora en azul con un cinturón negro y la menor en blanco. Marta ha echado la vista atrás y ha puntualizado que no es la primera vez que expone a la niña en una portada, ya que la mostró “cuanto tenía cuatro meses” en la misma cabecera, matizando que ahora lo ha vuelto a hacer porque “me apetecía tener ese recuerdo” antes de que la joven soplara las velas de su 18º cumpleaños.

La diva del pop español ha explicado que la adolescente ha heredado de ella matices de su carácter, pero que también reconoce en ella cosas de su padre. “Es perspicaz, intuitiva y sabe lo que quiere”, hablaba orgullosa de su hija, a la que ha tratado de educar con los mismos valores y principios que recibió de sus padres. Marta siente devoción por cada uno de los miembros de su familia y disfruta al máximo cada momento que pasa con ellos, ya que, por desgracia, ha tenido que afrontar la pérdida de personas muy cercanas por culpa del cáncer, cómo nos contaba en una entrevista exclusiva para nuestra web:

“Tiene un gran potencial artístico. La música es una de sus grandes pasiones y te diría que sin ella no sabe vivir (…) Tiene un oído y una afinación muy desarrollada, pero no me atrevo todavía a aventurar su inclinación profesional”, descubría la posibilidad de que Paula siga sus pasos y de que podamos escucharla en un futuro encima de los escenarios.

¿Quiere Marta Sánchez pasar de nuevo por el altar con Fede?

La exintegrante de ‘Olé Olé’ está pletórica, y no puede ocultarlo. Así lo ha hecho saber la madrileña al ser preguntada por su relación sentimental con Federico León, con quién confirmó su noviazgo en diciembre de 2018. Marta ha reconocido que “nos vemos constantemente” en la capital y que ha hecho muy buenas migas con su primogénita. “Me aporta serenidad y enseñanza, somos un buen equipo. Nos complementamos con nuestra experiencia”.

