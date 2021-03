Ruth, la hermana de Nuria Roca que es un ejemplo para ella tras vencer un cáncer y ser madre

Hace cuatro años, un duro golpe sacudía sus vidas cuando le diagnosticaron un cáncer al que tuvo que hacer frente durante meses. Las redes sociales se convirtieron en un medio en el que quiso mostrar que fue capaz de superarlo con la mayor de las sonrisas. Y la presentadora no dudó en estar al pie del cañón apoyando a su hermana.

El pasado mes de octubre, en el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, Nuria Roca mandaba un mensaje de ánimo a todas las mujeres que estuviesen pasando por lo mismo y recordaba, con una bonita foto, la historia de su hermana. “La mejor foto que se me ocurre es esta de mi hermana Ruth llevando al cole en bici a su hija” , escribía la presentadora. “Mucha fuerza y ánimo para todas las que estéis transitando por ese camino lleno de baches, de incertidumbres, de dudas y de miedo. Y sí, se sale. Y sí, se queda en una anécdota. Y sí, te fortalece”, añadía.

Ruth Roca se convierte en madre tres años después de diagnosticarle cáncer

“Cuando la vida es maravillosa. En verano, estando en Mallorca, nos fuimos a cenar y a Ruth le dolía la tripa. No probó bocado de la langosta con patatas que teníamos delante. Los que me seguís sabéis de dónde venimos y a los que no, os cuento que el cáncer aparecido en “nuestras” vidas hace dos años de forma muy virulenta, fue un año realmente duro. Y, de repente, hace seis meses y después de todo el veneno que se había metido en ese cuerpito, Ruth roca estaba embarazada”. Con estas palabras, Nuria Roca contó hace más de un año que estaba esperando una sobrina.