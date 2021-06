Paco León, sobre su forma de educar a su hija Manuela, de 11 años: "No me parezco en nada a mis padres"

El intérprete ha confesado en Vanity Fair que no se ve reflejado en sus padres -Antonio León y la inigualable Carmina Barrios- en su faceta como padre: “No me parezco en nada aunque hay cosas que yo tengo ahí como arraigadas, una educación anárquica que yo practico un poco”, explicaba el sevillano, puntualizando que estaba “muy lejos” de lo que eran sus progenitores. Paco, en sus propias palabras, ha tenido la suerte de no tener que renunciar a casi nada por la paternidad. “He tenido esa cobertura y esa complicidad con Anna, que se dedica muchísimo más a todo lo que es la cobertura y la crianza de nuestra hija. Yo soy padre consentidor, a la antigua”, admitía en una entrevista con Bertín.