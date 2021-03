El padre de Chenoa, al límite: "Vivo con 100 dólares al mes, a mi hija no le va a conmover mi situación"

"Tengo una jubilación que no llega a 100 dólares que no me cubre ni siquiera el alquiler", ha confesado. De ahí que desde que irrumpiese esta crisis sanitaria mundial, el padre de Chenoa se haya visto obligado a vender mascarillas en plena calle. "Con eso tengo para comer (...) aunque no sea productos que me ayuden a mi salud, porque la comida sana es muy cara", ha reconocido.