Sara, la hija de Pau Donés por la que se retiró de la música y que fue el gran amor de su vida

En 2004, Pau era una estrella del rock. Giras internacionales, firmas, entrevistas, promociones de discos… La prioridad del vocalista de Jarabe de Palo era vivir la música a tope. Hasta que llegó ella. El nacimiento de su hija Sara se produjo en un momento en el que el artista no tenía muy claro qué rumbo tomar.

"Cuando ella nace yo me fui de casa, me fui de gira ocho o nueve meses seguidos”, ha contado en alguna ocasión. Una huida de su nueva realidad de la que siempre se arrepintió. “Intenté dar mucha calidad al tiempo que le he dispensado, pero ha sido muy poco”, asumió al recordar aquel momento en el que, con 30 años, se topó de bruces con la paternidad.