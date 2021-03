Una neumonía bileteral se ha llevado para siempre a Quique San Francisco . El actor, que llevaba más de cuarenta días ingresado en la UCI, ha fallecido a los 65 años a causa de esta enfermedad infecciosa de tipo pulmonar . Hace apenas una semana, desde el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, era él mismo quien se encargaba de informarnos sobre su estado de salud. "Todavía no puedo andar y el respirador está siempre a mano", apuntaba "desesperado" por salir y asegurando, con ese desparpajo tan suyo, que en el hospital le estaban tratando "como un rey".

Siempre le conocimos como Quique, pero en su DNI rezaba Rogelio Enrique San Francisco Cobo. Aunque nunca heredó su apellido (el 'San Francisco' lo adoptó de su padrastro, un "tipo genial" que siempre tuvo mejor salud que él), su padre era Vicente Haro, el actor, el icono del cine cañí de 'Eloísa está debajo de un almendro', 'Un enemigo del pueblo' o 'Sé infiel y no mires con quién'. Sin embargo, de esto no se enteró hasta los 17, cuando le conoció y construyó una estupenda, aunque tardía, relación . En este injusto adiós aprovechamos para recordar su trayectoria vital.

Un hijo de madre soltera a la que le costó convencer de su vocación

Durante toda su infancia fue hijo de madre soltera . Así lo decidió Enriqueta Cobo, que optó por lo difícil al ver que su relación con Haro no iba por buen camino. Ya traía muchos palos en la mochila: antes de tener a Quique, su vida ya venía marcada por la violencia de su padre, el abuelo materno de San Francisco. Para huir de él, Cobo internó en un reformatorio de monjas del que finalmente escapó. Y de ahí terminó trabajando en un circo, donde crió sola al recién nacido .

Quizá fue crecer en ese entorno lo que hizo que Enrique, nefasto para las notas, verbalizase su intención de ser actor. Su madre se negaba a que cogiese ese camino: cada vez que le salía un trabajito en alguna función, le ponía un profesor particular para que no tuviese tiempo de más. Pero Quique quería continuar esta estela, por lo que los suyos no vieron otra que meterle en un internado para que se quitase esas ideas de la cabeza.