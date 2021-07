Roberto Leal no quiere tener más hijos: "Con dos ya parece que tienes un ejército"

De lo que sí se muestra muy orgulloso es que sus dos hijos hayan “encajado a la perfección” . Lola, que tiene cuatro años, pidió un hermanito desde que empezó a hablar. “A ella lo que le ha pasado es que la haces, sin querer, madurar más rápido de lo que le puede corresponder”, opina su padre. El presentador cuenta que su hijo está “graciosísimo” y que la hermana mayor no para de “hacerle tonterías” . “Se llevan bien, no ha tenido celos”, asegura aliviado.

“No tenemos intención de nada, no lo pensamos”, así de seguro responde el presentador, que está “feliz” como está y desea quedarse así. “Tenemos la familia: un niño, una niña y el chihuahua. Ya está”, responde sin poder evitar la sonrisa. “Simplemente para viajar siendo cinco es movidito, tengo amigos con cuatro hijos que me parecen súper héroes. No lo sé pero no me lo planteo, no pasa por mi cabeza ahora”, dice.