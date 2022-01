Unas fotografías que, más allá de los aplausos y buenos comentarios, también han despertado el enfado de algunos de sus seguidores, que han cuestionado la ' doble moral ' de Zanetti y Bisbal a la hora de enseñar a sus hijos en redes, con respecto a Ella, la hija que el cantante tuvo con Elena Tablada. "Que me lo expliquen… los hijos de Bisbal con la Zanetti pueden salir y que se les vea la cara para promocionar lo suyo. La que tiene Tablada no puede salir e incluso se han enfrentado en juicios. ¿En qué se diferencian?", pregunta muy enfadado un internauta.

La respuesta es simple y llana. No. Los niños que aparecen en las imágenes no son los hijos de Rosanna Zanetti y David Bisbal. Los rizos de Martina (la niña – y no niño) han llevado a la confusión a muchos de los seguidores de la intérprete, quien en un primer momento ha llegado a contestar con gran sentido del humor y educación a aquellos que habían encontrado parecido a la pequeña modelo con su marido. No obstante, el último comentario ha acabado colmando la paciencia de Rosanna, que no ha dudado en contestar tajante a tal acusación recibida.