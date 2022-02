Rozalén acude por primera vez a un evento con sus padres: "Soy fruto de una historia de amor complicada"

Rozalén ha acudido por primera vez con sus padres a un evento público. Tal y como puedes ver en el vídeo que encabeza esta noticia, la artista explica que "les cuesta salir de Albacete" y no puede evitar sus nervios y alegría de poder vivir uno de sus días profesionales con ellos. "Cuando están estoy más tensa porque estoy muy pendiente y estoy más emocionada", asegura ante las cámaras de Europa Press.

El padre de Rozalén trabajó durante años con José Bono y, aunque le ha visto "pocas veces", asegura que se llevan "muy bien". "Es un tío con el que se aprende mucho. Él fue de los primeros que me decía que tenía que aprenderme las canciones de los clásicos", ha contado la artista.

Hace unos meses, en una entrevista con Alberto Chicote , Rozalén también puso como ejemplo el amor de sus padres, que "se han querido siempre". La cantante aseguraba que ella es muy "enmoradiza" pero que ese enamoramiento "dura lo que dura". " Con mi trabajo todo es muy difícil, no salgo a ligar. Estoy en el punto de que quiero enamorarme de mí misma , y tampoco es fácil encontrar a una persona con la que compartir camino", explicaba la artista.

La de Albacete considera que para estar con una persona como ella, que está muy expuesta por su profesión, "hay que tener mucha paciencia". "Cuando me planteo la idea de ser madre es complicadísimo porque a mí me tienen planeada la vida a dos años vista y es muy complicado" , confesaba.

A sus 35 años, a Rozalén no le gusta que le digan que "se le va pasando el arroz". "Desde hace un tiempo pienso que hay otras opciones. Si mi trabajo es la música, a lo mejor mis hijos son las canciones. A lo mejor no puedo ser madre de estar manera pero puedo adoptar. Yo la imposición de encontrar a mi media naraja no la quiero, la soledad es una opción y cada vez se ve más. El trabajo es, por ahora, mi primer amor", aseguró en aquel momento.