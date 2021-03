Santiago Cañizares y Mayte García recuerdan a su hijo en el tercer aniversario de su muerte: "Sigo aprendiendo de ti cada día"

“Tres años sin ti… tres vidas desde entonces. Y las que nos quedan… muñequito hermoso de Dios… Quédate tranquilo, aquí todo en orden”, escribía Cañizares a su hijo este emotivo texto junto a una fotografía en la que aparecen ambos de espaldas a la cámara dados de la mano . Un conmovedor gesto al que se ha unido Mayte, su mujer, subiendo un vídeo en el que recogía algunos de los momentos vividos junto a su pequeño en vida. “Mi luz, mi guía… aunque no te lo creas, sigo aprendiendo de ti cada día” , empezaba con estas palabras a redactar una carta que ha encogido el corazón de sus seguidores.

“Y cuanto más tiempo pasa, aún valoro más, la mayor lección que nadie me supo dar y la más simple: Valorar lo que la vida nos presenta y con quien nos hace tropezar. Ayudar a quienes tienes, pero sobre todo aprender a cuidarlos. Y lo más importante VIVIR y conseguir lo que te propones, y nunca rendirse, NUNCA JAMÁS ”, compartía públicamente la principal enseñanza que aprendió de su hijo Santi, de quien se ha despedido recordándole que su familia le extraña en cada momento: “¡Cómo te echo de menos, pequeño! Te quiero”, concluía.

Mayte García no quiso que la tristeza invadiera su familia tras la muerte de su hijo

La crudeza de lo vivido no ha privado al matrimonio de conservar una mentalidad positiva. Luchadora por naturaleza, Mayte contaba en una entrevista para la revista Lecturas que cuando el niño falleció en sus brazos tomo la decisión de que la tristeza no invadiera su vida. Iba a luchar por no venirse abajo por su bien y el de sus tres hijas. “Fue algo que nació en mí. Desde el minuto uno que se fue yo salí de la habitación del hospital sonriendo, flotando. Después de toda la rabia contenida, salió de mí decir: ‘No vas a ser una madre depresiva, vas a ser un ejemplo”.