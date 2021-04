Tamara Gorro: "Mi hija Shaila sabe que nació del vientre de otra mujer, le he dicho que era mi amiga"

Desde hace cinco años somos conscientes del calvario que vivió Tamara Gorro hasta que logró convertirse en madre. Nos lo contó durante la pandemia en una entrevista exclusiva para esta web, donde asumió que nos estaba vendiendo una "felicidad que no era". Hasta que dijo basta y decidió quitase "un lastre". "Yo vi llorar a mi marido una vez, por lo mal que lo estaba pasando, y me sentía culpable. Entonces decidí no hacerle sufrir más", contó recientemente, definiendo aquella época como "una pesadilla".