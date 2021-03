Lo mal que lo estaba pasando ella afectó a su familia y fue a raíz una reacción de Ezequiel Garay cuando decidió afrontar ese dolor sin ninguna ayuda. “Yo vi llorar a mi marido una vez, por lo mal que lo estaba pasando, y me sentía culpable. Entonces decidí no hacerle sufrir más. Las preguntas de la gente eran un agobio tremendo. Me puse en manos de una psicóloga, pero no sabía que existía la figura de un psicólogo especialista en este tema. Habría sido la primera en pedir ayuda”, reconoce.