"Me sigue llamando la atención que mucha gente me diga: 'Jo, qué bien Tamara, gracias por dar normalidad a que el niño se pinte las uñas", ha planteado con naturalidad desde esta red social. "Sinceramente, ¿es algo malo?", ha preguntado en alto, impresionada por el número de reacciones que ha tenido este gesto entre parte de su público. "Yo me estaba pintando las uñas esta mañana, Shaila también, y Antonio me dijo: 'Mami, ¿me las puedo pintar yo también?' Yo le dije: 'Pues claro", ha explicado. "Al principio las quería rosas, de hecho, al final eligió el blanco".