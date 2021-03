Tamara Gorro, sobre cómo está educando a sus hijos con Ezequiel Garay: "Lo hago mal, cometo mil errores"

Tania es educadora sociofamiliar y ha dado un punto importante que hay que seguir a la hora de educar a los niños. “Todos necesitan acompañamiento y ser tratados con respeto. La infancia y adolescencia debe ser respetada, solo de esa forma podrán ser adultos sanos emocionalmente” , ha explicado a través del canal de Tamara Gorro. Esto le ha servido a la influencer para reconocer algunos de los errores que, sin darse cuenta, comete en el día a día con Shaila y Antonio. “No sé si seré la única, pero la mayoría de las veces existen momentos en los que no te hacen caso y no sabes qué hacer, ¿la ignorancia en esos casos funciona? ”, preguntaba la mujer de Ezequiel Garay.

Tras la negativa de Tania García, Tamara se ha dado cuenta de que hay situaciones en las que está “muy equivocada”. “Yo cuando mi hija o mi hijo me montan un pollo descomunal porque no se quieren vestir o lo que sea yo la ignoro. Ahora que me estás diciendo esto yo creo que está reclamando mi atención, ¿puede ser? Soy la primera que cometerá mil errores y necesito comprender. Necesito esa ayuda ”, ha reconocido.

¿Cómo educan Tamara Gorro y Ezequiel Garay a sus hijos?

La influencer recuerda algunas anécdotas sobre su educación

Ahora sus hijos son “muy pequeños”, pero Tamara Gorro quiere estar informada para tratar con ellos el tema de las drogas. Y a través de esta pregunta, la influencer ha recordado cómo vivió el momento en el que, siendo una adolescente, le confesó a su madre que fumaba. “A ella se le clavó un puñal. Me sentó y me dijo que era malo, me lo explicó muy bien y me dijo: ‘si lo haces, hazlo delante de mí’. Ahora me dice que era para saber dónde y cómo me movía”, ha contado.