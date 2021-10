Tamara Gorro se vio obligada a separarse de sus hijos: "No podía permitir que me viesen tirada"

Tamara Gorro se encuentra en pleno proceso de recuperación y se ha puesto en manos de un terapeuta y de un psiquiatra

Su estado anímico llegó a tal punto que la influencer se vio obligada a estar lejos de sus hijos Shaila y Antonio Garay

Ahora, después de reaparecer en Instagram, la de Móstoles por fin está preparada para el reencuentro

Esta mañana, Tamara Gorro se despertaba con un "buenos días, familia bonita". Una forma de cumplir esa promesa que hizo a sus fans en aquel vídeo donde desveló el complicado momento personal por el que atraviesa y por el que ha tenido que ponerse en manos de un terapeuta y un psiquiatra. Dijo que saldría de esta, que a pesar de haber tocado fondo y verse obligada a pedir ayuda por una mochila con demasiadas piedras a sus espaldas, su intención era volver a ser la de siempre. Y así lo ha demostrado en los últimos stories compartidos en su Instagram, donde ha asegurado a su familia virtual que el echarse de menos es mutuo, "no solo vosotros a mí, yo a vosotros también".

Para verbalizar su problema, los profesionales en los que se está apoyando en este proceso le dieron dos claves a cumplir: que tolerase bien la medicación que le habían recetado y que se diese el momento oportuno para volver a las redes sociales. Ahora, el siguiente paso ha sido terminar con su aislamiento y volver a reencontrarse con los suyos, con su familia, con sus dos hijos.

No os imaginais lo que ansío estar con Shaila y Antonio, lo que pasa es que tuve que irme porque no podía permitir que mis hijos me viesen tirada

"Dejo ya este lugar maravilloso que tanta paz me ha dado. Me voy a por mis hijos", ha anunciado con entusiasmo, viendo que cada vez está más cerca de recuperarse. "No os imaginais lo que ansío estar con ellos, lo que pasa es que tuve que irme porque no podía permitir que mis hijos me viesen tirada. Ni de coña", ha explicado. Tras varias semanas separada de Shaila y Antonio, Tamara Gorro cree que ya ha "recargado un poquito de fuerza" para volver a estar al pie del cañón.

Así se encuentra Tamara Gorro tras verbalizar que tiene un problema

Su familia virtual fue la primera en darse cuenta de que algo no iba bien. Incluso se percataron antes de que ella lo identificase. Algo que también se ha repetido con un pequeño cambio en su forma de comportarse en público. "Notaréis que al hablar hay veces que me trabo. Me ha dicho el médico que es completamente normal, pero bueno, intentaré hablar más calmada (imposible en mí)", ha asumido con humor.

