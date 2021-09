La nueva vida de Ezequiel Garay: de futbolista de élite a promotor inmobiliario de lujo

Ezequiel Garay comunicaba hace un par de meses su retirada como jugador de fútbol profesional. El deportista no esperaba que este adiós llegara tan pronto, pero su estado de salud le obligaba a colgar las botas. El argentino lleva tres años intentando recuperarse de un cuadro clínico de coxartrosis izquierda, una alteración del cartílago de la cadera que se ha ido sobrecargando y le ha generado “dolores fortísimos”. Una dolencia a la que se sumaba “otra grave lesión” que había superado hasta el punto de negociar su regreso con varios equipos, pero el defensa es consciente de que no puede comprometerse porque su estado físico actual no le permitiría jugar “dos de cada tres partidos”.