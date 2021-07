Ezequiel Garay anuncia su retirada: "Mi mujer y mis hijos, vitaminas imprescindibles en mi recorrido"

Pero esto no ha sido posible. “No puedo, siento que estaría engañando a ese club, a los aficionados y a mí mismo”, ha explicado el marido de Tamara Gorro. “Comprometerse es una palabra que hay que cumplir, y mi compromiso tan solo sería cobrar dinero a cambio de nada, ya que probablemente dos de cada tres partidos no los jugaría por mi problema”, ha confesado.

Ezequiel Garay ha querido despedirse de su afición de una manera “honesta” y “orgulloso” de lo que ha hecho hasta el momento. “Todos y cada uno de los compañeros con los que he compartido espacio y tiempo me han hecho grande, feliz, he aprendido, llorado y reído. Aficiones que me hicieron saber lo que es la emoción, disfrutar junto a ellos”, recordaba.