Tamara Gorro se sube a la báscula tras sus vacaciones: "Se me ha reventado la cremallera"

Lo de echar mano del humor siempre que puede es una de las claves del éxito de Tamara Gorro en Instagram. Prácticamente a diario, la influencer trata de hacer reír a su familia virtual. Y así lo ha hecho después de disfrutar de una larga escapada a Ibiza en la que ha estado acompañada por su madre, Ezequiel Garay, sus hijos Antonio y Shaila y su pandilla de amigos. "Si no has cogido kilos durante tus vacaciones es que no has disfrutado de ellas", ha reivindicado entre carcajadas. Ella ha ganado "seis kilazos", algo de lo que está muy orgullosa y que le ha dado para reflexionar sobre la relación que tenemos con nuestro cuerpo.

"Disfrutad, que los kilos se pueden bajar. Yo es verdad que me cuesta mogollón coger peso, pero cuando lo hago me veo superbién", ha explicado vía stories, consciente de que sus palabras al respecto pueden afectar, tanto para bien como para mal, a alguno de los casi dos millones de seguidores con los que cuenta en redes sociales. Aunque cada año le repiten la misma pregunta ("¿Pero dónde los has metido, si no se te notan?"), la de Móstoles ha contado que ella sí que lo aprecia.

Ganar kilos durante sus vacaciones, algo a reivindicar por la influencer

Antes de ir a Ibiza con toda su familia, viaje en el que tanto ella como su marido Ezequiel decidieron repetir su boda para que sus dos hijos fuesen testigos de un momento tan especial para ellos, Tamara pesaba 59,9 kilos. Ahora, tras subirse a la báscula en directo para hacer testigos a sus fans, la colaboradora de televisión ha vuelto pesando 65,9. Eso sí, en los días que lleva de vuelta a la rutina, la Gorro prácticamente ha vuelto al principio.

"En cuanto recupero ese hábito de comida saludable y deporte me quedo sequita. Eso no quiere decir que me quede fea, porque a mí me gusta, pero mi objetivo no es perder esos kilos, sino seguir ese hábito saludable", ha explicado con honestidad. Tras este alegato 'body positive', su intención ha sido animar a su familia virtual a que vean el deporte como un estilo de vida, no como una obligación, y recordarles que esta dinámica saludable va muchísimo más allá de perder peso.

