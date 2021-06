“ He tenido problemas con la comida . Para mí era mi premio y después me castigaba”. Estas fueron unas declaraciones de Vicky Martín Berrocal en las que, una vez más, reconocía haber tenido una relación “tóxica” con la comida. La diseñadora, que nunca ha tenido problema en hablar alto y claro de las subidas y bajadas de peso que experimenta su cuerpo, se encuentra actualmente en un momento en el que está tratando de cuidarse más, manteniendo una alimentación más saludable y haciendo deporte a diario.

A través de sus redes sociales, donde alcanza más de un millón de seguidores, muchos de ellos se han dado cuenta de la bajada de peso que ha tenido en las últimas semanas. Y así se lo han hecho saber. “Cómo se nota en esta foto que has perdido peso”, le comentaban. “Trabajito me está costando” , respondía la diseñadora.

Y dentro de este “trabajito”, Vicky Martín Berrocal ha recurrido a alimentos que le ayuden a bajar de peso. “Ya me conocéis y sabéis que últimamente estoy empezando a cuidarme cada vez más. Es por eso que esto no me puede venir mejor”, adelantaba a través de un post en redes. El producto en cuestión es Kombucha, una bebida “saludable que actúa como prebiótico natural”. Y no solo Vicky, ya hay otras vips que la están utilizando para perder peso.