Vicky, que llegó a confesar que tenía una "relación tóxica" con la comida, ha perdido bastantes kilos en los últimos meses, aunque se desconocen cuántos. Sus seguidores no han podido evitar evidenciar y felicitar a Vicky Martín Berrocal por su asombroso cambio físico. "¡Cómo se te nota en esta foto que has perdido peso!", comenta una seguidora junto a la última publicación de la ex de 'El Cordobés'. Algo de lo que ella misma presume orgullosa, a pesar de haber defendido siempre las tallas grandes. "Trabajito me está costando", contesta.