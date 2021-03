Vicky Martín Berrocal, sobre su relación anterior con la comida: "Me regalaba un plato de pasta y a dormir"

Vicky Martín Berrocal ha hablado sobre su relación con la comida y el cambio físico que ha experimentado tras el confinamiento

La diseñadora, que está viviendo en Portugal, confiesa que ha creado con Joao Viegas algo "muy sano"

En el Día Internacional de la Mujer, Vicky Martín Berrocal lo tiene claro: “La mujer es muy protagonista en mi vida y que sin ella a lo mejor yo no hubiese llegado aquí”. A pesar de unos duros comienzos en los que costó, se sacrificó y lloró mucho, la diseñadora trabaja diariamente para crear prendas que vistan a las mujeres, por eso está “eternamente agradecida”. Y esa fuerza, que aprendió de su madre, ahora quiere inculcársela a su hija Alba, que tiene 21 años. “Ella sabe lo que nos ha costado. Ha visto en casa a una mujer que ha peleado, a una madre que no ha parado y que sacaba el tiempo para estar con ella”, ha recordado la exmujer de Manuel Díaz ‘El Cordobés’.

El pasado mes de julio, Vicky Martín Berrocal se mudaba a Portugal por amor. Su relación con Joao Viegas, con quien lleva cerca de tres años, le hizo abandonar España para trasladarse a un país que ha provocado “un cambio brutal” en su vida. “Ha sido para bien, me siento en paz, hablo desde un sitio que creo que no he hablado jamás”, reconoce. “Hemos creado algo muy sano, he encontrado a alguien que me ha dado la mano y me la ha dado de verdad, no me la suelta. Su lealtad, su generosidad, su entrega, es de las cosas más bonitas que me han pasado en mi vida. Todo merece la pena”, confiesa sobre su historia de amor en este vídeo.

Vicky Martín Berrocal, sobre su cambio físico durante el confinamiento

Pero no todo el año ha sido igual de bueno. Los meses de confinamiento, la diseñadora reconoce que le hicieron “mucho mal”. “Me gusta vivir, comer, yo no tengo término medio. O todo o nada”, admite. Pasar tanto tiempo en casa le hizo comer más de lo habitual, ya que es “lo que más me gusta en el mundo”. “El cambio no es radical pero otra vez rocé el máximo”, asegura sobre su físico en las declaraciones que puedes ver en el vídeo de apertura de esta noticia.

La exmujer de ‘El Cordobés’ ha recordado las declaraciones de David Bustamante, que confesó que había mantenido durante años una relación “tóxica” con la comida y que la utilizaba como un premio. “Me ha pasado mucho a mí. He llegado a mi casa después de un día por ahí y me regalaba ese momento, no me regalaba una lechuga con tomate, me regalaba un plato de pasta y a dormir”, cuenta la diseñadora. Vicky Martín Berrocal considera que estamos aquí “de paso” y que hay que buscar el equilibro entre cuidarse, pero sin valorar de más los kilos. “He tenido una 40 y he estado muy bien y he tenido una 46 y he defendido eso, esa es la actitud”.

También sabe que es algo sobre lo que piensa igual su chico, Joao Viegas. “Le gusto yo vuelta y vuelta con sal gorda, le da lo mismo 8 que 80, le gusto yo y a mí me gusta él y también me da lo mismo, pero ha sido una cosa mía”, reconoce sobre su nueva rutina deportiva.

