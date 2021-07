Tamara Gorro, sobre su experiencia profesional con José Luis Moreno: “Quiero dejar claro todo”

No tuvo la misma suerte Yolanda Ramos, que hace siete años aprovechaba que el ventrílocuo acudía de invitado al programa que presentaba, ‘Hable con ellas’, para recriminarle a la cara que no llegó a cobrar las 25 mil pesetas acordadas por su participación en ‘Noche de fiesta’. “Llamaba y decía, como una inocente, ‘es que no me habéis pagado’, y me decían: ‘¿qué está diciendo?”, comentaba en directo ante el asombro de Moreno, que abandonaba el plató tras enfrentarse a la cómica. “Me doy cuenta de que no he venido a un sitio amable”, decía, segundos antes de levantarse del sofá, con un tono sereno pero enfadado.