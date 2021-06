“¿Pero firmaste contrato y todo?”, le preguntó en directo Moreno a la presentadora cuando recordó su experiencia. “No firme nada”, replicaba ella, provocando que el implicado esbozara una sonrisa que intentaba quitar credibilidad a su testimonio. “No le acuso a usted directamente, pero yo lo he vivido. Llamaba y decía, como una inocente, ‘es que no me habéis pagado’. Y me decían: ‘¿Qué está diciendo? ¿Tú tienes firmado algo?’. Lo mismo que me ha dicho usted”, le recriminaba al ventrílocuo, que acusaba al programa de estar utilizando esta situación para promocionar el formato. “Me doy cuenta de que no he venido a un sitio amable”, se marchaba del plató enfadado tras debatir durante unos minutos.