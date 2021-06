Yolanda Ramos apoya a Rocío Carrasco: "A la mierda los maltratadores, podremos juntas"

"No quiero fardar de ser amiga tuya, yo quiero darte las gracias por lo que has hecho. Pero hay más. No sería tu amiga si no me uniera. No nos han dejado ser a muchas. A mí no me han maltratado físicamente pero sí moralmente", de esta forma, visiblemente conmocionada por algunos detalles que desconocía del relato de Rocío, iniciaba su discurso la humorista, que confesaba públicamente que al principio le costó asumir ciertos aspectos de su testimonio cuando se los contó en privado. "Yo no te creí cuando me contaste lo de tu hija, creí que eras una exagerada. Porque es lo que me dijeron a mí, que era una exagerada. ¡No nos han dejado ser! Y me gustaría que nos dejaran ser", añadía.