Alejandra Prat, muy dura con Rocío Carrasco: "Como madre no la puedo entender, yo lucharía por mis hijos"

En su caso, la hermana de Joaquín Prat ha comentado en una entrevista para Europa Press que "como madre no la puede entender" . Alejandra, que tiene tres hijos junto a Juan Alcaraz, se refiere al hecho de que Carrasco lleve casi diez años sin ver a Rocío Flores y cinco sin estar con su hijo David . "Yo lucharía por mis hijos hasta el último momento, no pasarían los años que han pasado sin hablar con ellos, ni en broma, no podría aguantarlo", ha manifestado con contundencia.

Alejandra Prat justifica a Antonio David Flores asegurando que ha sido "absuelto"

Aunque Alejandra justifique la posición actual del extertuliano asegurando que ha sido absuelto -un dato erróneo, ya que existe un auto de sobreseimiento provisional que implica que el caso no ha sido cerrado, que se puede reabrir en cualquier momento siempre que se pueda reforzar la prueba pericial-, Alejandra no quiere mojarse a favor de Rocío Carrasco: "No lo veo claro, creo que hay un juicio público que ya se le hizo a ella y ahora se le está haciendo a él y no me parece la manera".