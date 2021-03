La respuesta de Elena Furiase ha sido contundente: “Yo no soy ni la madre ni la hija en esta historia, no he visto el documental, solo dije que el testimonio de un maltrato es importante, no dije ni que sea verdad ni mentira ni nada y no me metí en el tema de los hijos porque sin saber no voy a juzgar a nadie, y creo que todos deberíamos hacer lo mismo”. Para la hija mayor de Lolita Flores y Guillermo Furiase solo hay una conclusión certera en este tema: “Lo que sea es SU vida, no la nuestra”.