Rocío Carrasco no está sola . Lo dice ella en la serie documental que ha conmocionado al país: “Tengo a mi otra familia, a mi familia elegida”. La hija de Rocío Jurado ha roto lazos con sus hijos, sus hermanos y sus tíos, pero tiene un escudo protector: su marido, la familia de éste y sus amigos . Leales y discretos han estado al lado de la protagonista del momento en sus momentos más bajos y han defendido públicamente su postura incluso cuando no contaba con el apoyo de la sociedad.

El cantante flamenco Miguel Poveda es uno de los pilares silenciosos de Rocío Carrasco. Él la llama cariñosamente “su niña” e interpretó en su boda con Fidel la canción que sonaba mientras llegaba al altar. Rocío Carrasco, en agradecimiento, y como gesto de amistad, le regaló la última bata de cola de Rocío Jurado, de la que Poveda es ferviente admirador. “Tuvo un detallazo conmigo que yo no me lo puedo ni creer”, dice el cantaor. “Me regaló la última bata de cola con la que Rocío Jurado había cantado. Yo lloraba. Rocío eres una persona con mucha clase y te quiero muchísimo”, comentó el cantaor.

Rocío Carrasco y Lara Dibildos comparten muchas cosa s. Ambas son hijas de dos leyendas de la cultura nacional , las dos fueron dos adolescentes rebeldes en los 90 y culminaron su amistad trabajando juntas en 'Día a día', el emblemático magacín matinal de la Campos. En un programa especial que la televisión pública dedicó a la figura de Laura Velenzuela el pasado verano, Rocío recordó su amistad. "Lara y yo hemos tenido vidas muy similares. Yo me fui a Barcelona y ella también; tuve a mi primera hija y ella a su primer hijo; me vine a Madrid y ella también” .

Anabel Dueñas, la voz de su madre

Exconcursante de 'Operación Triunfo' y exmiembro de 'Los Supersingles', el grupo del programa 'Qué Tiempo Tan Feliz', la cantante Anabel Dueñas es una de las grandes confidentes de Rocío Carrasco. En los últimos años, Anabel ha estado centrada con su amiga en la producción de una serie de espectáculos e que giran alrededor de la figura de Rocío Jurado, como el espectáculo ‘Punto de partida’. Tal es la unión entre ambas que algunas personas llegaron a decir que Carrasco “había abducido” a Anabel. “Quiero pedir un rescate pero que a mi familia no se lo pidan porque no tenemos burdeles. Me he traído el pañuelito verde para que me rescaten”, dijo con humor.