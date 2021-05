Pastora Soler: "Le he mandado un mensaje personal a Rocío Carrasco"

La postura de Pastora Soler sobre la violencia de género

Este gesto de no callarse, de dar su versión para dignificar su relato después de más de dos décadas en silencio, va muy ligado a la forma de ser de la cantante de temas como ‘Quédate conmigo’, que en estas declaraciones para Chance ha asumido que “afortunadamente siempre he sido muy de no aguantar”. “Como dice mi madre, hay que aguantar mucho, y yo le digo que no hay que aguantar nada”, ha reivindicado.